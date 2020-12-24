В Крыму взлетела стоимость продуктов: сеть высмеяла забывшего зафиксировать цены Путина

В оккупированном Крыму стоимость десятка яиц взлетела до 105 рублей, или 40 гривен. Еще в середине месяца стоимость яиц колебалась в пределах 50-70 рублей, или 19-26 гривен

"Путин забыл на яйца зафиксировать цены. Симферополь", – высмеяла ситуацию блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Яйцепут", – иронизирует пользователь с ником "Торговец русофобией".

В последние дни жители Крыма начали активно жаловаться на рост цен на полуострове.

В частности, жительница Алушты, автор блога "Семейка А из Крыма" на YouTube, показала ценники в одном из магазинов города. По ее словам, за последние дни цены выросли до 20%.

Рис стоит 56 руб (21 грн) за кг обычной крупы и 90 руб (34,6 грн) за кило пропаренного.

Бутылка растительного масла (0,9 л) – от 99 до 125 руб (38-48 грн).

Гречка (0,9 кг) – 84 руб (32,3 грн).

Макароны (0,4 кг) – 55 руб (21,1 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин своим указом запретил иностранцам владеть землей на аннексированном полуострове Крым.

В итоге владельцам земельных участков, расположенных в так называемой приграничной зоне Крыма, не имеющим российского гражданства, нужно избавиться от них до марта 2021 года.