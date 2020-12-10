В Крыму выжали водохранилища до ржавых остатков: фотофакт

В оккупированном Крыму останавливают перекачку воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ для Симферополя.

Из 15 труб вода льется только из половины со слабым напором. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Журналисты отмечают, что наибольший напор у крайней трубы, из которой течет вода рыжеватого цвета.

Еще в середине ноября в Симферополе полностью пропала вода. Местные жители сообщали, что ее либо нет, либо она не пригодна даже для технического использования.

Также в оккупированном Крыму исчезла вода в новом трубопроводе в окрестностях поселка Зеленовское. Из-за этого прекратилось водоснабжение ряда населенных пунктов.

По словам представителя президента в Крыму Антона Кориневича, в оккупированном Крыму проблема с водой произошла из-за действий России, которая перекидывала ресурсы для нужд военных.

Из 15 труб вода льется только из половины со слабым напором "Крым.Реалии"

Из 15 труб вода льется только из половины со слабым напором "Крым.Реалии"

Из 15 труб вода льется только из половины со слабым напором "Крым.Реалии"

Из 15 труб вода льется только из половины со слабым напором "Крым.Реалии"

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший "прокурор" Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила о катастрофической ситуации с водой на полуострове. Она признала, что там не осталось пресной воды.

Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.