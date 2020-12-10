В Крыму выжали водохранилища до ржавых остатков: фотофакт

В оккупированном Крыму останавливают перекачку воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ для Симферополя.

Из 15 труб вода льется только из половины со слабым напором. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Журналисты отмечают, что наибольший напор у крайней трубы, из которой течет вода рыжеватого цвета.

Еще в середине ноября в Симферополе полностью пропала вода. Местные жители сообщали, что ее либо нет, либо она не пригодна даже для технического использования.

Также в оккупированном Крыму исчезла вода в новом трубопроводе в окрестностях поселка Зеленовское. Из-за этого прекратилось водоснабжение ряда населенных пунктов.

По словам представителя президента в Крыму Антона Кориневича, в оккупированном Крыму проблема с водой произошла из-за действий России, которая перекидывала ресурсы для нужд военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший "прокурор" Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила о катастрофической ситуации с водой на полуострове. Она признала, что там не осталось пресной воды.

Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.