В Крыму воду дают по часам: в сети показали, чем на самом деле моются люди

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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В Крыму воду дают по часам: в сети показали, чем на самом деле моются люди

В оккупированном Крыму из-за проблем с водоснабжением местным жителям подают воду низкого качества.

"Не забывайте, чем мы "чаще моем руки" по часам!" – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

По ее словам, на снимках представлена ситуация с водой в городе Симферополь в одном из домов на улице Маршала Жукова.

Из-за проблем с водоснабжением местным жителям подают воду низкого качества
Из-за проблем с водоснабжением местным жителям подают воду низкого качества
Из-за проблем с водоснабжением местным жителям подают воду низкого качества
Из-за проблем с водоснабжением местным жителям подают воду низкого качества

Также блогер показала снимки грязной водопроводной воды в поселке Комсомольское.

Из-за проблем с водоснабжением местным жителям подают воду низкого качества
Из-за проблем с водоснабжением местным жителям подают воду низкого качества

Как сообщал OBOZREVATEL, в Симферополе (территория оккупированного Крыма) местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.

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