В Крыму воду дают по часам: в сети показали, чем на самом деле моются люди

В оккупированном Крыму из-за проблем с водоснабжением местным жителям подают воду низкого качества.

"Не забывайте, чем мы "чаще моем руки" по часам!" – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

По ее словам, на снимках представлена ситуация с водой в городе Симферополь в одном из домов на улице Маршала Жукова.

Также блогер показала снимки грязной водопроводной воды в поселке Комсомольское.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Симферополе (территория оккупированного Крыма) местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.