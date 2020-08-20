В аннексированном Россией Крыму в Симферопольском районе без согласия жителей сел Заречное и Перевальное вплотную к Аянскому водохранилищу будут строить трассу.

Противники проекта считают, что жить им придется между двух скоростных автотрасс – действующей (Симферополь-Алушта) и новой, что добавит шум, пыль и загазованность. Об этом сообщили "Аргументы недели. Крым".

Главный страх людей – дорога пройдет в 50 метрах от "жемчужины" Крыма, Аянского водохранилища, которое славится своей чистой водой. Жители боятся, что это уничтожит водоем.

Аянское водохранилище в Крыму gotonature.ru

Люди безуспешно пытались жаловаться "главе Крыма" Сергею Аксенову и собирали подписи против проекта. Однако результата не добились.

Сбор подписей против строительства трассы Twitter / Роксолана Крым

Обращение к Аксенову не помогло Twitter / Роксолана Крым

Эту новость уже активно обсуждают пользователи соцсетей.

"По поводу строительства трассы возле Аянского водохранилища. Дорога теперь вошла в ФЦП (федеральная целевая программа), то и согласия жителей (районного и сельского советов) на изъятие земли теперь спрашивать не будут! Ура! Гавань вам покажет кузькину мать!", – грустно заметила блогер Роксолана Крым.

В Крыму без согласия людей вплотную к водохранилищу построят трассу Twitter / Роксолана Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму почти засохло Белогорское водохранилище.

Крымчане жалуются на ржавую воду с примесями песка и ила. Оккупационной власти пришлось признаться, что из-за опустевших водохранилищ они вынуждены истощать подземные источники. Специалисты убеждены, что ситуация будет ухудшаться, а воду нужно экономить.

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