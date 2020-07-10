В Крыму в сосисках нашли бумагу. Фотофакт

Валентина Гембарская Экономика 16:05, 10.07.2020

В аннексированном Крыму в мясных сосисках производства компании "Мясной двор" обнаружили клочок бумаги.

Об этом стало известно из сообщений в соцсети Twitter. В частности, на инцидент обратила внимание блогер Роксолана today Крым.

"Охотничьи сосиски Мясной Двор (Саки). Нанотехнологии. Теперь всю документацию вкладывают прямо в сосиски. Можно прочесть прямо во время еды", – иронично прокомментировала она фото.

Сосиски с бумагой
twitter.com/KrimRt
Сосиски с бумагой
twitter.com/KrimRt
Блогер показала фото сосисок с бумагой
twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму местные "власти" признали, что не справляются с подачей воды. В Симферополе из кранов в домах людей течет ржавая жидкость, а фильтры забиты песком и илом.

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Экономика

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