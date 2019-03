У ПриватБанка отсудили 160 млн в Крыму: стало известно, почему

Киевский апелляционный суд частично удовлетворил иск крымского вкладчика к ПриватБанку и решил взыскать с ответчика в пользу истца 5,8 млн долларов или 158,9 млн гривен.

Согласно судебным материалам, истцом в этом деле являлся Андрей Иванович Химченко, сообщает Finbalance.

При этом издание подчеркивает, что по предварительным данным, Иван Сергеевич Химченко был директором Феодосийской нефтебазы.

Ранее экс-глава правления национализированного ПриватБанка Александр Шлапак заявлял, что после российской аннексии Крыма активы в размере около 14 млрд гривен на полуострове были конфискованы местными "властями", а "вкладчики примерно на 10 млрд гривен остались".

ПриватБанк

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

