В Крыму цены на продукты пробили новую отметку: появились показательные фото

В Феодосии на территории оккупированного Крыма цены на продуктовую корзину за месяц упали на 5%, что объясняется обычным осенним спадом. Тем не менее за год популярные продукты подорожали не менее чем на 20%.

Свежие цены приводит местное издание Kafanews. По его информации, подешевели капуста, помидоры, яблоки, курятина, а также упала цена на свинину.

Свежие цены (в скобках приводится цена в прошлом месяце):

- говядина – 480 (480) руб. (206 грн), свинина (мякоть) – 300 (360) руб. (129 - 155 грн), курятина (магазинная тушка) - 165 (170) руб. (70-72 грн), яйца (десяток) - 65 (70) руб. (28-30 грн), селедка - 210 (210) руб. (90 грн), молоко (литр) - 60 (60) руб. (26 грн), картофель – 35 (35) руб. (15 грн) , капуста - 25 (35) руб. (12-15 грн), лук – 30 (30) (13 грн) руб., яблоки - 45 (50) руб. (20-22 грн), бананы - 85 (85) руб. (37 грн), сахар - 45 (45) руб. (20 грн).

За месяц цены на рынке упали на капусту (30%), свинину (15%), помидоры и яблоки (10%).

Кукуруза на рынке стоит 25 руб. (11 грн) за початок, кабачки можно купить по 30 руб. (13 грн), баклажаны - по 60 руб. (28 грн), перец подорожал до 70 руб. (32 грн)

Хурму продают по 85 руб. (37 грн), гранаты - по 130 руб. (56 грн), инжир по 300 руб. (129 грн), виноград можно купить по 80 руб. (35 грн). В рыбных рядах форель продают по 750 руб. (322 грн), пиленгас - 250 руб. (107 грн), карпа - по 180 руб. (77 грн), хамсу по 150 руб. (64 грн), бычки - по 90 руб. (39 грн).

За год, по сравнению с концом октября 2017 года, подорожали сахар и курятина (40%), капуста (25%), картофель (20%), свинина и яйца (10%). При этом подешевели огурцы и помидоры (40%), гречневая крупа (30%).

Как сообщал OBOZREVATEL, открытие грузового сообщения по Крымскому мосту не повлияло на снижение стоимости продукции в магазинах оккупированного Россией полуострова.