В Крыму собрались продать легендарный завод "Массандра"

В оккупированном Крыму выставили на аукцион старейший и крупнейший винзавод полуострова "Массандра".

Как сообщает "Интерфакс", стартовой ценой указали 5,3 млрд рублей (69 млн долларов). Проводит продажу так называемое Министерство имущественных и земельных отношений Крыма, которому принадлежит 100% акций "Массандры".

К продаже предлагаются 3,57 млрд обыкновенных акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Шаг аукциона составляет 26,5 млн рублей (0,5% начальной цены продажи). Аукцион назначен на 14 декабря.

Завод в 1892 году основал князь Голицин. "Массандра" до оккупации Крыма была одним из крупнейших предприятий Украины и Европы и производила высококачественные марочные вина. Он находится в пгт Массандра на Южном берегу полуострова. Коллекция вин Массандры (около 1 млн бутылок) – одна из крупнейших в мире и занесена в 1998 в Книгу рекордов Гиннеса.

В холдинг "Массандра" входит 9 заводов первичного и вторичного виноделия и 3 самостоятельных завода. Головное предприятие – Ялтинский завод марочных вин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году появилась информация, что винодельческий комбинат "Массандра" после оккупации якобы перешел в собственность Управления делами президента России.