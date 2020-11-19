В Крыму заявили, что таких проблем с водой не ожидал никто

В аннексированном Россией Крыму признали, что в водохранилищах Симферополя осталось очень мало воды. Проблема с засухой на полуострове стоит как никогда остро.

Такое заявление сделал в эфире радио "Крым" директор по производству ГУП "Вода Крыма" Игорь Данилович. По его словам, засуха в Крыму "превзошла все ожидания".

"На сегодняшний день основными источниками водоснабжения города Симферополя являются водохранилища. Это Аянское, Симферопольское и Партизанское. Так просто для информации. Сегодня при проектном объеме 36 млн Симферопольского водохранилища осталось 4,9. Партизанское – 34 млн проектного, осталось 5 млн кубов. И в Аянском – 3,9 проектный объем. Осталось всего лишь 300 тысяч метров кубических", – сказал Данилович.

В Симферополе с 16 ноября воду жителям подают по 4 часа в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Симферополе местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.

В середине ноября в Симферополе полностью пропала вода. Местные жители сообщали, что ее либо нет, либо она не пригодна даже для технического использования.