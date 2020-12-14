В Крыму решились на подачу артезианской воды жителям

В оккупированном Крыму в понедельник, 14 декабря, начнут подавать артезианскую воду жителям Симферополя и Добровской долины.

Подрядчик уже завершает строительство водовода, чтобы обеспечить начало подачи. Об этом сообщил "глава" предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, передает "Крыминформ".

"Сегодня будет последний сброс воды. После этого мы впервые получаем в Симферополе кольцо воды. С обеда сегодняшнего дня у нас будет возможность подавать воду из Вилино аж до Заречного", – отметил Баженов.

По его словам, впервые за всю историю артезианская вода сможет дойти до этих районов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму останавливают перекачку воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ для Симферополя. Из 15 труб вода льется только из половины со слабым напором.

Бывший "прокурор" Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила о катастрофической ситуации с водой на полуострове. Она признала, что там не осталось пресной воды.

Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.