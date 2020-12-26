В Крыму ремонтники устроили погром в школе и попали на видео: оккупанты опровергли

В оккупированном Россией Крыму, а именно в городе Гаспре, рабочие, сделавшие капитальный ремонт для школы, устроили там погром.

Как сообщает телеграмм-канал Baza, причиной стало то, что им не выплатили зарплату.

"Сам ремонт изначально проходил сложно: городской бюджет выделил на него 31 млн рублей (82 млн грн), и, все работы должны были сделать ещё в августе, но подрядчик затянул их аж до зимы", – пишет телеграмм-канал.

Также опубликовано видео погрома:

На ролике видно, как один из работников взял в руки молоток и крушит все, что видит на своем пути.

Оккупационные власти Ялты опровергли информацию, что рабочие разрушают только что отремонтированную школу №1 в Гаспре, сообщает сайт "Первый севастопольский". Якобы на видео сняли процесс демонтажа оконных откосов, выполненных некачественно.

"Работу субподрядчика не принял генеральный подрядчик, строительный контроль и потребовал её переделать. Сейчас откосы уже восстановлены, Управление капитального строительства проверяет качество работ. Подчеркнём, что на время проведения ремонтных работ учебный процесс в здании не осуществляется", – сообщили в оккупационной администрации города.

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