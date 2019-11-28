Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:41
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Блоги - Новости экономики

Мустафа Джемилев
Мустафа Джемилев
Первый глава Меджлиса крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Все статьи автора

В Крыму разбой: как бороться с оккупантом

4.7т

Правительство Украины ввело санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия в оккупированном Крыму, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.

Прежде всего, это правильный шаг в правильном направлении. Другое дело, насколько он будет эффективным. Но, думаю, какой-то эффект будет.

То, что эти компании не смогут работать на территории Украины – наверное, они и так здесь не работают. Но принятие такого решения даст нам основания обращаться к тем странам, которые наложили санкции на Россию за оккупацию Крыма – чтобы санкции были распространены и на эти компании тоже.

В Крыму действительно идет полный разбой. Там не считаются ни с какими культурными ценностями. И даже если от этого решения не будет особого эффекта, обязанность государства – сделать такой шаг.

Новости
"Лучше, чтобы мост не обвалился!" Джемилев предсказал судьбу россиян в Крыму

Вообще говоря, эти санкции следовало вводить с первого дня оккупации. Кроме того, следует обратить внимание на незаконную разработку наших природных ресурсов и множество других вещей. В санкционный список должно быть включено много других компаний.

В частности, я не знаю, включены ли в санкционный список те строительные компании, которые занимались так называемым реставрированием, а по сути дела, уничтожением исторической ценности – царского дворца XV века (Ханский дворец в Бахчисарае, уникальный образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, – Ред.).

Оккупанты уничтожают Ханский дворец в Бахчисарае

Оккупанты уничтожают Ханский дворец в Бахчисарае

На это надо обратить особое внимание. По этому поводу мы обращались в ЮНЕСКО. Если эта компания не будет включена в санкционный список, будет очень странно (Проект "реставрации" принадлежит фирме "Кирамет" из Симферополя, генподрядчиком выступила московская компания Atta-group, – Ред.).

Что касается санкций в отношении телеканалов, то необходимо вычленить из них те, которые вещают на заграницу. Когда я выезжаю за рубеж, то часто вижу трансляции телеканалов "Россия", "Россия 24". Они транслируются в западных странах, в том числе в Турции.

Новости
"ИГИЛ переезжает в Крым": оккупанты приготовили крымчанам подлость

Когда они будут включены в санкционный список, у Меджлиса крымскотатарского народа появятся основания обратиться к этим западным странам, в том числе к Турции, чтобы они запретили деятельность этих телеканалов на своей территории.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Мустафа Джемилев Мустафа Джемилев
Темы
Эксклюзив Аннексия Крыма Власти Украины и ситуация в Крыму Требования татар по Крыму Санкции против России
Место
Украина
Теги
Новости России Новости Крыма
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
7
16
Смешно
26
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Владимир
Иванов Владимир
Злобный старый клоп. Продолжает пытаться укусить...успокойся..старичок..отдохни.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Franta Bonanta
Franta Bonanta
Хуиджлис может обратиться только к свинья, которые их е.бут уже столько времени
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Этот пи дор еще живой???!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги