В Крыму произошло новое масштабное ЧП

В оккупированном Россией Крыму несколько сел остались без газоснабжения из-за повреждения газопровода высокого давления диаметром 140 миллиметров.

Сейчас проводится восстановление системы. Причиной повреждения стали земляные работы, передает "Крыминформ".

Отмечается, что авария произошла возле села Журавки. В результате более двух тысяч абонентов остались без газа в одиннадцати селах полуострова.

"В 14:15 поврежденный участок газопровода был перекрыт, прекращено газоснабжение 2 183 абонентов в 11 населенных пунктах района. Ведутся аварийно-восстановительные работы", – сообщили в ситуационно-аналитическом центре.

В САЦ не уточнили название организации, проводившей земляные работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта в городах аннексированного Крыма разбушевались ураганные ветра, которые привели к масштабным авариям в энергосистемах полуострова.

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