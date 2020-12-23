В Крыму признали, что 'Массандра' не сможет продать старинную коллекцию вина

"Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что новый собственник завода "Массандра" не сможет продать коллекционное вино предприятия.

"Коллекция, о которой все говорят, на сегодняшний день под запретом на отчуждение", – сообщил Аксенов, передают "Крым.Реалии".

По его словам, речь идет о 10 тысячах эталонных бутылок

"Они не подлежат отчуждению и защищены федеральным законом. То есть никто их продать не сможет", – резюмировал Аксенов.

Как сообщал OBOZREVATEL: