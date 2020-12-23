В Крыму признали, что "Массандра" не сможет продать старинную коллекцию вина
"Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что новый собственник завода "Массандра" не сможет продать коллекционное вино предприятия.
"Коллекция, о которой все говорят, на сегодняшний день под запретом на отчуждение", – сообщил Аксенов, передают "Крым.Реалии".
По его словам, речь идет о 10 тысячах эталонных бутылок
"Они не подлежат отчуждению и защищены федеральным законом. То есть никто их продать не сможет", – резюмировал Аксенов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На аукцион оккупанты выставили "Массандру" 17 ноября. Этот завод является самым старым и крупным винным предприятием Крыма. В холдинг входят 12 более мелких субъектов, во главе которых стоит Ялтинский завод марочных вин.
В итоге 14 декабря "Массандра" была продана за 5,3 млрд рублей ($72,8 млн). Ее купила компания "Южный проект", связанная с бизнесменом Юрием Ковальчуком, входящего в круг приближенных к Владимиру Путину. Примечательно, что эта компания в 2017 году купила крымский завод шампанских вин "Новый свет".
Украина будет инициировать национальные санкции и судебное преследование, в том числе в международных судах, из-за незаконной продажи российскими оккупантами винодельческого завода "Массандра" в Крыму. Одновременно с этим государство начнет обращаться к международным партнерам для внесения виновных в санкционные списки и усиления ограничительных мер.