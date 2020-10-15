В Крыму придумали новый способ решения проблем с водой

В оккупированном Крыму ученые заявили, что современные методы очистки воды могут справиться с рекой Салгир (самая длинная река полуострова), сделав ее пригодной для питья.

"В лаборатории химии и технологии воды на нашей кафедре мы проводили опыты по очистке воды из Салгира", – заявили представители Академии строительства и архитектуры "Крымского федерального университета имени Вернадского", передает пресс-служба КФУ.

"Методы, которые мы для этого применяли, известны и приводятся в учебниках по водоснабжению. Отличия в технологических процессах зависят только от химического и бактериологического состава воды. Мы проводили очистку в тестовом режиме, чтобы показать принципиальную возможность очистки до качества, которое требуют санитарные правила для получения питьевой воды", – заявил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии профессор Илья Николенко.

По его словам, ученые еще в 2017-18 годах предлагали накапливать воду из Салгира в Межгорном водохранилище.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Симферополе (территория оккупированного Крыма) местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.