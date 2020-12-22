В Крыму предложили шантажировать Украину газом в обмен на воду

В местном паблике Ялты (оккупированный Россией Крым) появились призывы к шантажу Украины газом, чтобы Киев возобновил поставки воды на полуостров.

На информацию обратила внимание крымский блогер RoksolanaToday&КрымUA на своей странице в Twitter. Отметим, что автор поста считает, что Россия должна на 7 дней перекрыть голубое топливо Украине. К слову, Киев уже больше пяти лет не покупает газ у Москвы.

"Предлагаю план действий, чтобы б*ндеровская власть поняла, как Крым семь лет живет без украинской воды. Нужно на семь дней перекрыть Украине газ. Уверен, что на второй день б*ндеровцы предложат подписать бартерное соглашение: воду в обмен на российский газ! Не дают воду – отключим газ. Гениально?" – считает автор поста.

В Крыму предложили шантажировать Украину газом

В комментариях началось бурное обсуждение: многие отметили, что Украина еще перед началом отопительного сезона закачала газ в хранилища и такой метод точно не поможет. Также комментаторы напомнили, что Украина не покупает газ напрямую у России.

"Это только долбо*бная в*та за столько лет не в состоянии понять простую вещь – газ у к*цапов мы никогда покупать не будем!", "1851 день не импортируем газ из России", "В прошлом году закачали 17 и немного осталось. В этом году закачали почти 22. Так что пусть подождет, пока мы истопим", "Ну такое часто бывает, что такие корреспонденты не знают исторических (даже с близкого прошлого) событий, а еще больше не знает, и не хочет знать, технических деталей", "Наверное автор сейчас в средней школе учится и по возрасту не помнит: в январские морозы 2009-м Рашка отключала уже газ: Украина и пол Европы удержались на запасах. Тогда Украина впервые развернула на реверс нашу ГТС, и запасы подземных хранилищ в западной обл. ушли на восток и центр", – написали в комментариях.

Реакция сети на предложение шантажировать Украину газом

Реакция сети на предложение шантажировать Украину газом

Реакция сети на предложение шантажировать Украину газом

Реакция сети на предложение шантажировать Украину газом

Реакция сети на предложение шантажировать Украину газом

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