В Крыму предложили шантажировать Украину газом в обмен на воду

В местном паблике Ялты (оккупированный Россией Крым) появились призывы к шантажу Украины газом, чтобы Киев возобновил поставки воды на полуостров.

На информацию обратила внимание крымский блогер RoksolanaToday&КрымUA на своей странице в Twitter. Отметим, что автор поста считает, что Россия должна на 7 дней перекрыть голубое топливо Украине. К слову, Киев уже больше пяти лет не покупает газ у Москвы.

"Предлагаю план действий, чтобы б*ндеровская власть поняла, как Крым семь лет живет без украинской воды. Нужно на семь дней перекрыть Украине газ. Уверен, что на второй день б*ндеровцы предложат подписать бартерное соглашение: воду в обмен на российский газ! Не дают воду – отключим газ. Гениально?" – считает автор поста.

В комментариях началось бурное обсуждение: многие отметили, что Украина еще перед началом отопительного сезона закачала газ в хранилища и такой метод точно не поможет. Также комментаторы напомнили, что Украина не покупает газ напрямую у России.

"Это только долбо*бная в*та за столько лет не в состоянии понять простую вещь – газ у к*цапов мы никогда покупать не будем!", "1851 день не импортируем газ из России", "В прошлом году закачали 17 и немного осталось. В этом году закачали почти 22. Так что пусть подождет, пока мы истопим", "Ну такое часто бывает, что такие корреспонденты не знают исторических (даже с близкого прошлого) событий, а еще больше не знает, и не хочет знать, технических деталей", "Наверное автор сейчас в средней школе учится и по возрасту не помнит: в январские морозы 2009-м Рашка отключала уже газ: Украина и пол Европы удержались на запасах. Тогда Украина впервые развернула на реверс нашу ГТС, и запасы подземных хранилищ в западной обл. ушли на восток и центр", – написали в комментариях.

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