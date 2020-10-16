В Крыму пожаловались на полное отсутствие водопровода

В селе Русаковка (Белогорский район Крыма) местные жители жалуются, что в их населенном пункте полностью отсутствует водопровод.

"Никто не делает… А как без воды? Это в наше время. Без водопровода", – цитирует крымчанку Светлану Колесникову блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

По словам местной жительницы, у кого в селе есть деньги – бьют скважины по 100 тысяч рублей (36,3 тысячи гривен).

"Сделайте, как раньше было, централизовано, никто скважины делать не будет", – резюмировала Колесникова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Симферополе (территория оккупированного Крыма) местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.