В Крыму появились объявления о продаже брусчатки из древнего Херсонеса. Фотофакт

В оккупированном Крыму появились объявления о продаже брусчатки из Херсонеса Таврического, который включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

На ситуацию обратила внимание блогер Roksolana Today на своей странице в Twitter. Она опубликовала скриншоты со страниц местных жителей в соцсетях.

"Оккупант обворует Крым до голых костей и соленой пустыни. Плохо,что материку нужно столько времени еще... Крым может не пережить гавань в прямом смысле", – отметила блогер.

"Кому брусчатку из Херсонеса? Пометочка – уже сняли с продажи", – написал местный житель.

"Так проходят все реставрации в Крыму под лозунги "Украина ничего не делала". Спасибо, что мы заставили историю и традиции этих земель. Нашим детям уже этого не достанется. Лучше бы и дальше никто ничего не делал – просто не трогал", – согласилась с ним другая пользовательница.

Судя по скриншоту, брусчатку из Херсонеса собирались продать за 15 тысяч рублей (4700 грн).

В Крыму появились объявления по продаже брусчатки из Херсонеса Twitter Roksolana Today

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