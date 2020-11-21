В Крыму появились "молочные реки": блогер предложила решение проблем с водой

Роман Груша Экономика 05:20, 21.11.2020

В оккупированном Симферополе из-за перебоев с подачей воды местным жителям предложили набирать ее из местной грязной реки Славянка.

"Если в кране нет воды, то всегда можно в Славянке начерпать! Не воды, но начерпать!" – пишет блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

В сети также высмеяли проблемы с водоснабжением на полуострове.

"Молочные реки, кисельные берега", – прокомментировала снимки реки Славянка пользовательница с ником NUnikum.

Местным жителям предложили набирать воду из местной грязной реки Славянка
RoksolanaToday&Крым в Twitter
Местным жителям предложили набирать воду из местной грязной реки Славянка
RoksolanaToday&Крым в Twitter
Местным жителям предложили набирать воду из местной грязной реки Славянка
RoksolanaToday&Крым в Twitter
Местным жителям предложили набирать воду из местной грязной реки Славянка
RoksolanaToday&Крым в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в Симферополе местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.

В середине ноября в Симферополе полностью пропала вода. Местные жители сообщали, что ее либо нет, либо она не пригодна даже для технического использования.

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Экономика

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