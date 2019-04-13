В Крыму построят новый мост за 200 миллиардов: что задумали оккупанты

В аннексированном Россией Крыму оккупанты построят новый мост, который будет соединять Севастопольскую бухту и Гераклейскую рокаду.

Об этом сказано в материале российского издания "Коммерсант". Отмечается, что российские власти готовы выделить деньги на строительство. Для этого придется рассмотреть возможность продления федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года. Для этого нужно найти дополнительно еще 200 млрд рублей (83,3 млрд грн).

Эти средства пойдут на постройку нового моста, который соединит Севастопольскую бухту и рокаду. Также оккупанты хотя построить южный автомобильный обход Симферополя и отремонтировать трассу, которая соединяет Симферополь с Ялтой и Севастополем.

Севастопольская бухта и Гераклейская рокада Строй-Крым

Так называемые власти Крыма заявляют, что дорогу надо расширить и сделать на ней 22 транспортные развязки. На эту дорогу, по предварительным расчетам планируется потратить 103 млрд рублей (42,3 млрд грн).

Мост, который собираются строить, должен будет соединить Южную и Северную часть Севастополя, так как там сообщение в основном по воде, но из-за погодных условий жители часто оказываются без сообщения. Протяженность моста составит около одного километра и будет иметь четыре полосы движения.

Однако ранее заявлялось, что средств на постройку этого моста нет и если появятся источники финансирования, то в регионе есть множество других проблем в инфраструктуре.

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

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