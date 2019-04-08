В Крыму пошли наперекор России из-за налогов: оккупанты приняли окончательное решение

В аннексированном Россией Крыму так называемый парламент принял закон о переносе введения российского курортного сбора на 1 мая 2021 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оккупационный парламент. "Законопроект о переносе сроков введения курортного сбора в Крыму принят "Госсоветом" Крыма в двух чтениях. Срок введения курортного сбора перенесен на 1 мая 2021 года", - сообщает издание.

Как сказано в пояснительной записке к документу, такие меры обусловлены значительным количеством обращений представителей туристского бизнеса, связанных с обеспокоенностью адаптацией туристического бизнеса к новой структуре турпотока, которая также изменится после открытия железнодорожного сообщения с материковой частью РФ, в результате чего большую долю среди туристов будет занимать семейный туризм.

Отмечается, что эксперты отрасли обеспокоены имиджевыми и репутационными рисками от введения курортного сбора уже в 2019 году, а также вероятностью оттока туристов в "теневой" сектор размещения, что поставит легальные отели и здравницы в неравные с ним условия и создаст проблемы с поступлением доходов от самого курортного сбора, передает "Крыминформ".

"С целью организации администрирования курортного сбора необходимо провести ряд мероприятий, в том числе отработать механизм по легализации деятельности физических лиц, осуществляющих оказание услуг временного размещения, обеспечение временного проживания, сдачу жилых и нежилых помещений внаем в курортных регионах Республики Крым", – заявил "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Как сообщил "министр курортов и туризма" Крыма Вадим Волченко, отказ от курортного сбора позволит поддержать турбизнес, который начал "активнее развиваться" после открытия автомобильной части незаконного Крымского моста.

"Сейчас ряд федеральных ведомств готовит для внесения в Госдуму изменения в федеральный закон об эксперименте по курортному сбору с целью выхода Крыма из этого эксперимента. Поскольку внесение изменения в федеральный закон – процесс достаточно длительный, а с 1 мая, в соответствии с законом, мы должны были начать его взимать, то было решено рассмотреть вопрос об отсрочке взимания сбора на ближайшей сессии "Госсовета Крыма", – заявил Волченко.

Оккупант отметил, что отказаться от сбора была решено после массовых обращений со стороны туристического бизнеса.

Оккупация Крыма Комсомольская правда

"После открытия Крымского моста начали заполняться туристами районы Крыма, которые до сих пор не заполнялись. В июле-августе 2018 года Крым получил почти 100-процентную загрузку. Мы понимаем, что это начало развития, и в этот момент сдерживающие факторы, даже небольшие, скорее навредят, чем помогут. Отельеры понимают, что курортный сбор принесет некоторые имиджевые и экономические издержки, которые сейчас нежелательны, поэтому они обратились с просьбой об отмене, либо отсрочке", – прояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Россия не будет вводить курортный сбор в 2019 году на полуострове.

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