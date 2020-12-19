В Крыму показали, как 'бабушки' обходят борьбу с торговлей на улице

В оккупированном Крыму борются с теневой торговлей на улице, однако "бабушки" показательно обходят действия "властей".

"Ялта. Бабушки приторговывают немножко", – написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, публикуя снимки того, как трое мужчин незаконно продают фрукты на улицах города.

Оккупационные власти полуострова еще в 2018 году начали эксперимент по борьбе со стихийной уличной торговлей. В то же время назначенный Россией "глава" Крыма Сергей Аксенов обещал ввести льготы для части граждан при переходе на официальные торговые места.

"Правительство уделило внимание вопросу нестационарных торговых объектов. Ранее администрация города практически не реагировала на рекомендации правительства, уходя от выполнения своих задач. Тем не менее проведена активная работа по выявлению стихийной торговли и устранения этого явления", – заявлял он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин своим указом запретил иностранцам владеть землей на аннексированном полуострове Крым.

В итоге владельцам земельных участков, расположенных в так называемой приграничной зоне Крыма, не имеющим российского гражданства, нужно избавиться от них до марта 2021 года.