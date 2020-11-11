В Крыму показали, чем кормят в местных больницах

Роман Груша Экономика 04:24, 11.11.2020

В оккупированном Крыму ухудшилось питание в больницах – на обед пациентам дают лишь ложку гарнира и маленькую котлету.

"Больница в Инкермане на улице Умрихина. Диетичненькое питание", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

Twitter блогер RoksolanaToday&Крым
Twitter блогер RoksolanaToday&Крым

В сети также отреагировали на плачевную ситуацию с питанием в Крыму.

Twitter блогер RoksolanaToday&Крым
Twitter блогер RoksolanaToday&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, в Симферополе (территория оккупированного Крыма) местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.

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Экономика

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