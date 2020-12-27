В Крыму 'похвастались' местной атмосферой: перебои со светом и отсутствие газоснабжения

В оккупированном Крыму местные жители сидят без газоснабжения и страдают от перебоев со светом.

В частности, сложная ситуация сложилась в селе Доброе (Симферопольский район). Об этом в Twitter сообщила блогер RoksolanaToday&Крым.

"В Крыму атмосферно. В селе Добром отсутствует газоснабжение, а с электричеством постоянные перебои!" – подчеркнула она, подтвердив свои слова снимками одного из домов в населенном пункте.

Кроме того, на полуострове существуют серьезные проблемы с водоснабжением. В Крыму останавливают перекачку воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ для Симферополя. Из 15 труб вода льется только из половины со слабым напором.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший "прокурор" Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила о катастрофической ситуации с водой на полуострове. Она признала, что там не осталось пресной воды.

Также Украина планирует препятствовать сотрудничеству крупной международной компании с Россией по работе над опреснением воды во временно оккупированном Крыму.

Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.