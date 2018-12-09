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МирСпорт

/Новости экономики

В Крыму оккупанты забили тревогу из-за новой проблемы

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На территории аннексированного Крыма в Симферополе произошла авария на водоводе из-за которой 200 тыс. человек остались без воды.

О произошедшем сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города. "Две трети жителей Симферополя, около 200 тыс. человек, - без воды, произошла авария на водоводе", - заявил собеседник издания. Водоснабжение планируют возобновить к вечеру. На месте аварии работают бригады предприятия "Вода Крыма".

Отметим, что население Симферополя составляет около 340 тыс. человек.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября в Крыму пять населенных пунктов остались без электричества. В декабре российская государственная корпорация "Ростех" попросила Министерство энергетики РФ перенести сроки запуска двух электростанций в Крыму.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымавария
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Зачем крысчанам вода,камни с неба и они же "приплыли в родную гавань" уже приплыли но куда...
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Skovski Anton
Skovski Anton
Я бы назвал новость так - "Обоз забил тревогу, в России умеют устранять аварии" =)))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Водоснабжение к вечеру будет восстановлено. Это не на Украине, где нерабы по полгода живут без воды и тепла.
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