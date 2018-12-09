В Крыму оккупанты забили тревогу из-за новой проблемы

На территории аннексированного Крыма в Симферополе произошла авария на водоводе из-за которой 200 тыс. человек остались без воды.

О произошедшем сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города. "Две трети жителей Симферополя, около 200 тыс. человек, - без воды, произошла авария на водоводе", - заявил собеседник издания. Водоснабжение планируют возобновить к вечеру. На месте аварии работают бригады предприятия "Вода Крыма".

Отметим, что население Симферополя составляет около 340 тыс. человек.

"Вода Крыма" Новое время

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября в Крыму пять населенных пунктов остались без электричества. В декабре российская государственная корпорация "Ростех" попросила Министерство энергетики РФ перенести сроки запуска двух электростанций в Крыму.