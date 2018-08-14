Россия аннулировала украинские лицензии на недра в Черном и Азовском морях

В России вступил в силу закон, согласно которому в оккупированном Крыму перестают действовать украинские лицензии на пользование недрами и вводится новый порядок их регистрации.

Согласно подписанному 3 августа президентом России Владимиром Путиным закону, теперь право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению правительства РФ.

Все украинские лицензии, выданные до оккупации Крыма, считаются недействительными, передает ТАСС.

“Теперь правительство РФ будет принимать решения о проведении аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей, об определении порядка и условий их проведения, а также о составе и порядке работы аукционных комиссий”, - говорится в сообщении.

До момента вступления закона в силу право пользования участками недр предоставлялось без проведения торгов по решению Кабинета министров России на основании заявки.

В комментарии "112 Украина" министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что в Крыму действует 131 гослицензия на пользование недрами.

"Когда мы говорим о специальных разрешениях, или как их любят называть "лицензиями" на пользование недрами, то я бы хотел сказать, что в Крыму является действительной 131 такая лицензия, в акватории Азовского моря 7 таких лицензий и в акватории Черного моря – 16. Сегодня тяжело понять, сколько из тех лицензий, которые в акватории Азовского и Черного морей, подпали под такие действия российской власти, но в любом случае это незаконный захват собственности Украины", - отметил Семерак.

На вопрос о том, как будет действовать украинская власть в сложившейся ситуации, министр ответил:

"Та стратегия, которой придерживаемся и которую реализуем, - она и дальше будет реализовываться. Вы знаете, что есть иски Украины в международные арбитражи и есть иски украинских компаний, например, НАК "Нафтогаз", к России о возмещении убытков".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин "узаконил" аннексию Крыма, подписав закон о территории Российской Империи.