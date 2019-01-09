В Крыму оккупанты сорвали очередную ''стройку века''

В оккупированном Россией Крыму так называемые власти официально отменили поиск компании-подрядчика, которая должна была строить новый онкоцентр в Севастополе.

Как сообщают "Примечания", информация об этом появилась на сайте госзакупок. При этом ранее этот конкурс приостановила ФАС по жалобе частной фирмы. Указано, что были допущены множественные нарушения при оформлении конкурсной документации заказчиком в лице севастопольской дирекции капитального строительства.

"Строительство онкодиспансера в Севастополе срывалось не один раз. Объект федеральной целевой программы планировали начать строить еще в декабре 2017 года. Об этом президенту Путину в августе прошлого года докладывал "исполняющий обязанности губернатора" Севастополя Дмитрий Овсянников. Он рассказывал, что абсолютно новое, современное здание, на которое по поручению Путина были выделены 3,7 млрд рублей, начнут строить "максимально быстро" и за 2,5 года построят", - сказано в материале.

Отмечается, что 14 ноября 2018 года оккупационное правительство РФ объявило тендер, чтобы определить подрядчика строительства многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера. Это планировалось сделать до конца 2018 года.

Согласно техзаданию, строить диспансер собирались на участке площадью 4 гектара по адресу: Фиолентовское шоссе, 15. Максимальная (начальная) стоимость стройки — 2,39 млрд рублей. Закончить строительство планировалось до 1 декабря 2021 года.

Однако в конце декабря 2018 года Федеральная антимонопольная служба приостановила процедуры конкурса по определению подрядчика на строительство онкологического диспансера в Севастополе из-за жалобы частной фирмы ООО "Прогресс". Победителем, согласно тексту жалобы, была признана компания ООО "Диалог Инвест" с предложением о цене контракта 2,4 млрд рублей.

Онкоцентр в Севастополе primechaniya.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия впустую потратила бюджетные средства на проект по охране озера Байкал, в который за последние три года вложили 8,4 млрд рублей (130 млн долларов). Экологическая обстановка в районе озера не улучшилась и продолжает ухудшаться.

Также в России под угрозой оказалась новая "стройка века" – мост с материковой части на остров Сахалин. Соответствующий проект могут отменить из-за экономической нецелесообразности. Примерная стоимость объекта – 540 млрд рублей (8,1 млрд долларов). По оценкам РЖД, в пересчете на километр строительство объекта обойдется в 3,5 раза дороже, чем Крымский мост.