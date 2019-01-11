"Все крымчане – россияне": оккупанты устроили охоту на имущество жителей полуострова

В аннексированном Россией Крыму так называемые власти решили применять ограничительные меры к иностранным гражданам, имеющим собственность на территории полуострова, но не желающим платить налоги.

Такое заявление сделал так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, передает "Крыминформ". В качестве меры воздействия оккупант предложил отключать от тепла, электричества и воды объекты, принадлежащие нерезидентам.

"Все крымчане – граждане Российской Федерации, все, кто работает на территории – платят налоги. До 1 февраля дайте мне свои предложения... Получается, что мы содержим жителей другой страны, даем им возможность зарабатывать здесь. Но правила общие для всех. Любые меры я считаю обоснованными и адекватными", - заявил он.

Издание отмечает, что многие украинские бизнесмены и политики до сих пор имеют собственность на территории аннексированного Крыма. Данные о земельных участках и крымских квартирах имеются в Едином государственном реестре деклараций Украины.

Так, депутат Верховной рады, экс-глава запрещенного в России крымско-татарского меджлиса Мустафа Джемилев владеет двумя квартирами в Симферополе, его жене принадлежит жилой дом в Бахчисарае и земельный участок площадью 600 кв. м в Бахчисарайском районе.

Другой украинский депутат Рефат Чубаров остается владельцем недостроенного жилого дома в Симферополе и земельного участка площадью 1000 кв. м.

Самой же богатой среди тех, кто владеет имуществом на полуострове, является уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Она задекларировала квартиру и нежилое здание в Севастополе, в Парковом ей принадлежит нежилое помещение площадью более 300 кв. м. Также омбудсмен выступает совладельцем трех нежилых помещений в Ялте и Севастополе – ее партнером в равных долях значится в том числе и экс-вице-премьер АРК Андрей Сенченко.

Сергей Аксенов Lenta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Севастополе предприниматели массово пожаловались на "местные власти", отмечая, что "город зачищают от всех, кто пока еще может зарабатывать".