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"Все крымчане – россияне": оккупанты устроили охоту на имущество жителей полуострова

2.2тЧитать материал на украинском

В аннексированном Россией Крыму так называемые власти решили применять ограничительные меры к иностранным гражданам, имеющим собственность на территории полуострова, но не желающим платить налоги.

Такое заявление сделал так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, передает "Крыминформ". В качестве меры воздействия оккупант предложил отключать от тепла, электричества и воды объекты, принадлежащие нерезидентам.

"Все крымчане – граждане Российской Федерации, все, кто работает на территории – платят налоги. До 1 февраля дайте мне свои предложения... Получается, что мы содержим жителей другой страны, даем им возможность зарабатывать здесь. Но правила общие для всех. Любые меры я считаю обоснованными и адекватными", - заявил он.

Издание отмечает, что многие украинские бизнесмены и политики до сих пор имеют собственность на территории аннексированного Крыма. Данные о земельных участках и крымских квартирах имеются в Едином государственном реестре деклараций Украины.

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Так, депутат Верховной рады, экс-глава запрещенного в России крымско-татарского меджлиса Мустафа Джемилев владеет двумя квартирами в Симферополе, его жене принадлежит жилой дом в Бахчисарае и земельный участок площадью 600 кв. м в Бахчисарайском районе.

Другой украинский депутат Рефат Чубаров остается владельцем недостроенного жилого дома в Симферополе и земельного участка площадью 1000 кв. м.

Самой же богатой среди тех, кто владеет имуществом на полуострове, является уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Она задекларировала квартиру и нежилое здание в Севастополе, в Парковом ей принадлежит нежилое помещение площадью более 300 кв. м. Также омбудсмен выступает совладельцем трех нежилых помещений в Ялте и Севастополе – ее партнером в равных долях значится в том числе и экс-вице-премьер АРК Андрей Сенченко.

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

Lenta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Севастополе предприниматели массово пожаловались на "местные власти", отмечая, что "город зачищают от всех, кто пока еще может зарабатывать".

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
КрымРоссия
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Заплати налоги и живи спокойно.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Ахаха) Хохлы в своём репертуаре снова прикрутив "мощный" но по свидомому тупой заголовок. Вобще то в большинстве стран за неуплату налогов садят. Но хохлы желают чтобы им всё дарили за то что они есть )
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ну и....???А что здесь не так??Молодец Аксёнов В России все живут по законам И это правильно
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