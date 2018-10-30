В Крыму оккупанты ''потеряли'' танкеры для ВМФ России

В оккупированном Россией Крыму до сих пор не спустили на воду два танкера, которые должны были передать российскому флоту в 2017-2018 годах.

"Судьба морских танкеров проекта 23131, заложенных 26 декабря 2014 года в Керчи, остается туманной… Корпус первого танкера до сих пор не покинул цех и не спущен на воду", – сообщает Kafa News.

По словам источников, на заводе-строителе "Залив" и в конструкторском бюро "Спецсудопроект", разрабатывающем танкеры, затруднились ответить на вопрос о статусе постройки судов.

"Этих танкеров в активной постройке на предприятии сейчас нет", – заявил один из специалистов "Залива".

При этом еще в начале 2015 года керченские корабелы отмечали, что постройка танкеров не ведется. В то же время официальные представители завода заявляли, что строительство судов продолжается.

"В работе два больших танкера водоизмещением по 18 тысяч тонн… Строительство развернуто в полную мощь, бесперебойно. Собрана часть днищевых секций судов", – отмечал директор "Залива" Андрей Жердев.

По его словам, при постройке второго корпуса судостроители специально сделали временной разрыв "на случай внесения конструкторских изменений, чтобы не повторить ошибки, которые ложатся накладными расходами на предприятие".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине рассказали о значительных проблемах Крыма.