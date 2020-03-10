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10 марта • обновлено в 13:47
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В Крыму оккупанты отреагировали на резкий обвал рубля

3.2т
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"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что резкое падение рубля не отразится на стоимости товаров на полуострове.

"Вы видите прогнозы аналитиков, которые были в последние дни. Никакой катастрофы нет и не будет", – сообщил Аксенов, передают "РИА Новости".

"Денег в Фонде национального благосостояния более чем достаточно, министр финансов подтвердил. Макроэкономическая стабильность будет обеспечена", – добавил он.

Аксенов также призвал крымчан не поддаваться панике и не скупать валюту.

"Что произошло, то уже произошло. Цена нефти вернется к 40 долларам за баррель, это прогнозируют аналитики всех агентств. Торопиться никому не стоит. Уверен, что российская экономика выдержит", – резюмировал он.

"Глава" оккупированного Крыма призвал крымчан не поддаваться панике и не скупать валюту

"Глава" оккупированного Крыма призвал крымчан не поддаваться панике и не скупать валюту

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

  • 6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:

  • От разрыва сделки с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.

  • Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

    "Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз, в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

  • Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов предрек России крах из-за обвала мировых цен на нефть и последовавшим за этим падением рубля. По его словам, цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду.

  • Российские эксперты считают, что рубль продолжит обвал. "Рубль продолжит слабеть. После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных 43 долларах за баррель, и при такой цене 75 рублей за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок какое-то время вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше", – подчеркнул директор финансового центра "Сколково – РЭШ" Олег Шибанов.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Темы
Аннексия Крыма Падение рубля в России Курс валют
Персона
Сергей Аксенов
Место
Украина
Тег
Крым
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Ничего страшного не произошло.Для украинцев думаю более важно чем это обернется для Украины.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
"Всё хорошо, прекрасная маркиза Дела идут и жизнь легка Ни одного, печального сюрприза За исключеньем пустяка…"
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Gordon Yury
Gordon Yury
Куралесов Вася, Аксенова крымчанам нужно слушать обязательно - иначе он не сможет обогатиться на разнице курсов.
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