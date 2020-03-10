В Крыму оккупанты отреагировали на резкий обвал рубля

"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что резкое падение рубля не отразится на стоимости товаров на полуострове.

"Вы видите прогнозы аналитиков, которые были в последние дни. Никакой катастрофы нет и не будет", – сообщил Аксенов, передают "РИА Новости".

"Денег в Фонде национального благосостояния более чем достаточно, министр финансов подтвердил. Макроэкономическая стабильность будет обеспечена", – добавил он.

Аксенов также призвал крымчан не поддаваться панике и не скупать валюту.

"Что произошло, то уже произошло. Цена нефти вернется к 40 долларам за баррель, это прогнозируют аналитики всех агентств. Торопиться никому не стоит. Уверен, что российская экономика выдержит", – резюмировал он.

"Глава" оккупированного Крыма призвал крымчан не поддаваться панике и не скупать валюту

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал