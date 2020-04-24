В Крыму оккупанты отобрали у людей бесплатный пляж "Эврика" под Алуштой
В аннексированном Россией Крыму местные "власти" продолжают отбирать у населения бесплатные пляжи. Теперь под застройку отдали пляж "Эврика" под Алуштой.
Об этом в Twitter сообщила блогер Роксолана Крым. Она уточнила, что это был один из немногих диких пляжей, оставшихся на Южном берегу Крыма.
"Туда даже добраться-то сложно, но они добрались", – возмутилась блогер.
Она опубликовала фотографии стройки. Они подтверждают, что на морском берегу не просто ведутся работы, а строители уже успели выгнать несколько этажей здания.
Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму российские военные из баз под Севастополем хотят отсудить у местных "властей" пляж "Мыс Толстый".
66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".
В аннексированном Россией Крыму началась "подготовка" к сезону отдыха. К примеру, в Севастополе на одном из пляжей убирают чистый песок и завозят вместо него грязный с обломками бетона.
В аннексированном Россией Крыму местные "власти" продолжают отбирать у местных жителей места отдыха. В этот раз в Симеизе вместе с санаторием "Юность" дерибанят примыкающую к санаторию природоохранную территорию горы Кошка и скалы Лебединое крыло.