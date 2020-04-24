В Крыму оккупанты отобрали у людей бесплатный пляж "Эврика" под Алуштой

В аннексированном Россией Крыму местные "власти" продолжают отбирать у населения бесплатные пляжи. Теперь под застройку отдали пляж "Эврика" под Алуштой.

Об этом в Twitter сообщила блогер Роксолана Крым. Она уточнила, что это был один из немногих диких пляжей, оставшихся на Южном берегу Крыма.

"Туда даже добраться-то сложно, но они добрались", – возмутилась блогер.

Она опубликовала фотографии стройки. Они подтверждают, что на морском берегу не просто ведутся работы, а строители уже успели выгнать несколько этажей здания.

Застройка пляжа "Эврика" под Алуштой Роксолана Крим

Застройка пляжа "Эврика" под Алуштой Роксолана Крим

Застройка пляжа "Эврика" под Алуштой Роксолана Крим

Пляж Эврика, восточнее Алушты. Один из немногих диких пляжей оставшихся на ЮБК пустили под застройку. Туда даже добраться то сложно, но сволочи добрались pic.twitter.com/4kbfOSdvf8 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) April 23, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму российские военные из баз под Севастополем хотят отсудить у местных "властей" пляж "Мыс Толстый".

66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".

В аннексированном Россией Крыму началась "подготовка" к сезону отдыха. К примеру, в Севастополе на одном из пляжей убирают чистый песок и завозят вместо него грязный с обломками бетона.

В аннексированном Россией Крыму местные "власти" продолжают отбирать у местных жителей места отдыха. В этот раз в Симеизе вместе с санаторием "Юность" дерибанят примыкающую к санаторию природоохранную территорию горы Кошка и скалы Лебединое крыло.

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