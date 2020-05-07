В Крыму оккупанты объявили о срыве курортного сезона
В аннексированном Россией Крыму курортный сезон, скорее всего, не состоится из-за ограничений по коронавирусу.
Об этом заявил так называемый глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, предприятия курортной сферы и общепита не смогут открыться в ближайшее время.
"Мы должны понимать, что все это в длинную. Курортный сезон вряд ли состоится. Будем развивать внутренний туризм, но к этому должны быть показания Роспотребнадзора", – отметил оккупант.
По его словам, сейчас готовятся меры поддержки для закрытого бизнеса.
"Если каждый из нас на своем месте будет соблюдать ограничительные меры, то есть вероятность, что курортный сезон состоится", – добавил Аксенов.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая в России был зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев коронавируса – за сутки в стране подтвердили 10 633 диагнозов COVID-19.