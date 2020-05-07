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7 мая • обновлено в 13:01
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В Крыму оккупанты объявили о срыве курортного сезона

1.3т
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В аннексированном Россией Крыму курортный сезон, скорее всего, не состоится из-за ограничений по коронавирусу.

Об этом заявил так называемый глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, предприятия курортной сферы и общепита не смогут открыться в ближайшее время.

"Мы должны понимать, что все это в длинную. Курортный сезон вряд ли состоится. Будем развивать внутренний туризм, но к этому должны быть показания Роспотребнадзора", – отметил оккупант.

В Крыму не будет курортного сезона

В Крыму не будет курортного сезона

По его словам, сейчас готовятся меры поддержки для закрытого бизнеса.

"Если каждый из нас на своем месте будет соблюдать ограничительные меры, то есть вероятность, что курортный сезон состоится", – добавил Аксенов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая в России был зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев коронавируса – за сутки в стране подтвердили 10 633 диагнозов COVID-19.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Темы
Коронавирус Аннексия Крыма
Персона
Сергей Аксенов
Место
Украина
Теги
Крым туризм карантин
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Х0хлы все равно припрутся как обычно
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