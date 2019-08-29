В Крыму назрела новая катастрофа: оккупанты приняли крайние меры

В оккупированном Крыму, а именно в Армянске, временно остановили работу одного из цехов предприятия "Крымский титан".
Об этом заявила так называемый заместитель министра экологии и природных ресурсов российского правительства Крыма Ольга Славгородская, передает "Крым.Реалии".
По ее словам, на заводе также увеличили подачу воды в кислотонакопитель, чтобы "предотвратить возможное ухудшение экологической ситуации на севере Крыма.
"С целью предупреждения неблагоприятной экологической ситуации в связи с тем, что держится высокий температурный режим, заводом "Крымский титан" на сегодняшний день остановлен один цех, увеличена подача известкового молока и воды в кислотонакопитель, чтобы нейтрализовать кислый сток", – заявила Славгородская.
При этом оккупант назвала экологическую ситуацию в регионе "стабильной" и заявила, что последнее превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода в атмосфере было зарегистрировано 21 августа, после чего "ситуация стабилизировалась".
Ранее жители Армянска заявили о повторении выбросов вредных веществ в воздух и пожаловались на проблемы со здоровьем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2018 году в Армянске произошел выброс химических веществ с завода "Крымский титан".
Ранее в городе рассказывали, что запах кислоты витает в воздухе уже три года подряд, но в 2018-м ситуация стала гораздо серьезнее.
Во время экологической катастрофы в прошлом году оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей. Вскоре стало известно, что "химатака" из полуострова добралась и до материковой части Украины.
13 сентября 2018-го ситуация с загрязненностью воздуха в окрестностях завода украинского олигарха Дмитрия Фирташа "Крымский титан" ухудшилась. Крымчане сообщили о новой волне "химической атаки", жалуясь на плохое самочувствие.
14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако уже 23 числа его отменили.
В июне 2019-го местные жители снова почувствовали симптомы, похожие на те, которые испытывали при ЧП на "Крымском титане" в 2018 году.
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