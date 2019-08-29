В Крыму назрела новая катастрофа: оккупанты приняли крайние меры

В оккупированном Крыму, а именно в Армянске, временно остановили работу одного из цехов предприятия "Крымский титан".

Об этом заявила так называемый заместитель министра экологии и природных ресурсов российского правительства Крыма Ольга Славгородская, передает "Крым.Реалии".

По ее словам, на заводе также увеличили подачу воды в кислотонакопитель, чтобы "предотвратить возможное ухудшение экологической ситуации на севере Крыма.

"С целью предупреждения неблагоприятной экологической ситуации в связи с тем, что держится высокий температурный режим, заводом "Крымский титан" на сегодняшний день остановлен один цех, увеличена подача известкового молока и воды в кислотонакопитель, чтобы нейтрализовать кислый сток", – заявила Славгородская.

При этом оккупант назвала экологическую ситуацию в регионе "стабильной" и заявила, что последнее превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода в атмосфере было зарегистрировано 21 августа, после чего "ситуация стабилизировалась".

Ранее жители Армянска заявили о повторении выбросов вредных веществ в воздух и пожаловались на проблемы со здоровьем.

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