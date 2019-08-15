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"Те же яйца, только в профиль": в Крыму нашли нового виновника водной блокады

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Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что дефицита воды на полуострове нет, но в водной блокаде со стороны Украины виноват Запад.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Таким образом он ответил Киеву по теме переговоров о поставках воды в Крым.

"Из Киева в последние дни прозвучало несколько заявлений по поводу водной блокады Крыма. Их суть сводится к тому, что новое украинское руководство считает перекрытие Северо-Крымского канала правильной и правомерной стратегией", - написал Аксенов.

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В очередной раз оккупант сказал, что дефицита воды для хозяйственно-питьевых нужд на полуострове нет, экономика развивается, а сельское хозяйство адаптировалось к новым условиям. Однако по данным "министра сельского хозяйства РК", из-за перекрытия канала на полуострове в 30 раз уменьшилась площадь орошаемых земель, с 450 тысяч га до 15 тысяч гектаров.

Попытку лишить более двух миллионов человек пресной воды Аксенов назвал "формой государственного терроризма", а водную блокаду Крыма - "частью антироссийской стратегии Запада".

Как сообщал OBOZREVATEL,12 августа незаконные "власти" Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр.

Ранее журналист Виталий Портников заявил, что проблема с отсутствием воды в Крыму, которую не спешат решать оккупационные власти полуострова, может привести к массовой засухе и гибели всего сельского хозяйства.

Также жители Крыма подняли панику из-за слов спикера Госсовета РК Владимира Константинова, который заявил, что полуостров не нуждается в днепровской воде.

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Темы
Аннексия Крыма Блокада Крыма
Персона
Сергей Аксенов
Тег
Крым
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филипп филипыч
филипп филипыч
какой виновник? никто не виноват что украина перекрыла воду крыму, так что ли?))
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