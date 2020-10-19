В Крыму наглядно продемонстрировали ЧП с водой. Фотофакт

Валентина Гембарская Экономика 11:39, 19.10.2020

В аннексированном Россией Крыму усугубилась проблема с нехваткой воды. Появились показательные фото водохранилищ.

Как сообщает "Крым.Реалии", вслед за Симферопольским, Бахчисарайским районом и Алуштой график водоснабжения ввели в Белогорске, а Севастополь перешел в "режим повышенной готовности" из-за дефицита воды.

Ограничения на подачу воды в Крыму не помагают

Оккупационные власти утверждают, что запасов в городе не хватит и на три месяца.

Севастополь перешел на режим повышенной готовности

Самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что Симферополь к концу января 2021 года дополнительно получит 30 тысяч куб. м воды из скважин.

Воды может не хватить и на три месяца

При этом на полуострове продолжают перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище. Также "власти" Крыма планируют опреснять морскую воду, но это произойдет не раньше, чем через несколько лет.

Водохранилища продолжают мелеть

Водохранилища продолжают мелеть, несмотря на ограничения по подаче воды.

В Симферополь дополнительно подвезут воду
Продолжают перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище
Опреснять воду не выйдет раньше, чем через несколько лет
"Власти" Крыма планируют опреснять морскую воду
ЧП с водой не получится решить в ближайшее время
График водоснабжения ввели в ряде новых городов
Местные жители бьют тревогу из-за проблемы с водой

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Экс-прокурор оккупированного Крыма, а сейчас депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская пожаловалась на Украину в Организацию Объединенных Наций из-за воды в Крыму.

  • Специалисты Мониторинговой миссии ООН в Украине в ответ заявили, что Россия, которая аннексировала Крым, несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде на полуострове.

  • В Симферополе местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.

  • Местные ученые заявили, что могут помочь "властям" оккупированного полуострова решить проблему с водой.

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