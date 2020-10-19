В Крыму наглядно продемонстрировали ЧП с водой. Фотофакт

В аннексированном Россией Крыму усугубилась проблема с нехваткой воды. Появились показательные фото водохранилищ.

Как сообщает "Крым.Реалии", вслед за Симферопольским, Бахчисарайским районом и Алуштой график водоснабжения ввели в Белогорске, а Севастополь перешел в "режим повышенной готовности" из-за дефицита воды.

Ограничения на подачу воды в Крыму не помагают

Оккупационные власти утверждают, что запасов в городе не хватит и на три месяца.

Севастополь перешел на режим повышенной готовности

Самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что Симферополь к концу января 2021 года дополнительно получит 30 тысяч куб. м воды из скважин.

Воды может не хватить и на три месяца

При этом на полуострове продолжают перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище. Также "власти" Крыма планируют опреснять морскую воду, но это произойдет не раньше, чем через несколько лет.

Водохранилища продолжают мелеть

Водохранилища продолжают мелеть, несмотря на ограничения по подаче воды.

В Симферополь дополнительно подвезут воду

Продолжают перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище

Опреснять воду не выйдет раньше, чем через несколько лет

"Власти" Крыма планируют опреснять морскую воду

ЧП с водой не получится решить в ближайшее время

График водоснабжения ввели в ряде новых городов

Местные жители бьют тревогу из-за проблемы с водой

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