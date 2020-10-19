В Крыму наглядно продемонстрировали ЧП с водой. Фотофакт
В аннексированном Россией Крыму усугубилась проблема с нехваткой воды. Появились показательные фото водохранилищ.
Как сообщает "Крым.Реалии", вслед за Симферопольским, Бахчисарайским районом и Алуштой график водоснабжения ввели в Белогорске, а Севастополь перешел в "режим повышенной готовности" из-за дефицита воды.
Оккупационные власти утверждают, что запасов в городе не хватит и на три месяца.
Самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что Симферополь к концу января 2021 года дополнительно получит 30 тысяч куб. м воды из скважин.
При этом на полуострове продолжают перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище. Также "власти" Крыма планируют опреснять морскую воду, но это произойдет не раньше, чем через несколько лет.
Водохранилища продолжают мелеть, несмотря на ограничения по подаче воды.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Экс-прокурор оккупированного Крыма, а сейчас депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская пожаловалась на Украину в Организацию Объединенных Наций из-за воды в Крыму.
Специалисты Мониторинговой миссии ООН в Украине в ответ заявили, что Россия, которая аннексировала Крым, несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде на полуострове.
В Симферополе местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.
Местные ученые заявили, что могут помочь "властям" оккупированного полуострова решить проблему с водой.