В Крыму наглядно продемонстрировали ЧП с водой. Фотофакт

В аннексированном Россией Крыму усугубилась проблема с нехваткой воды. Появились показательные фото водохранилищ.

Как сообщает "Крым.Реалии", вслед за Симферопольским, Бахчисарайским районом и Алуштой график водоснабжения ввели в Белогорске, а Севастополь перешел в "режим повышенной готовности" из-за дефицита воды.

Оккупационные власти утверждают, что запасов в городе не хватит и на три месяца.

Самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что Симферополь к концу января 2021 года дополнительно получит 30 тысяч куб. м воды из скважин.

При этом на полуострове продолжают перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище. Также "власти" Крыма планируют опреснять морскую воду, но это произойдет не раньше, чем через несколько лет.

Водохранилища продолжают мелеть, несмотря на ограничения по подаче воды.

Как сообщал OBOZREVATEL: