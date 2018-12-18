В Крыму начались серьезные проблемы с мобильной связью

В оккупированном Крыму сотовая сеть телекоммуникационного оператора "Крымтелеком" начала работать с перебоями. При этом ранее уже наблюдались проблемы в работе 3G-сети "Севмобайл".

Оба оператора используют присвоенное оборудование украинских телеком-компаний "Киевстар" и "Укртелеком", сообщает Cnews.

Сеть "Киевстара" в Крыму работала в стандарте GSM на оборудовании Ericsson. Продолжать сотрудничество с крымскими операторами шведская фирма не стала. Однако "Крымтелеком" и "Севмобайл" не только продолжили работу в стандарте GSM, но и запустили сети стандарта UMTS. После этого на рынке появились подозрения, что с крымскими операторами сотрудничают китайские поставщики оборудования

По информации источника на телекоммуникационном рынке, сбой в сети "Севмобайл" был вызван действиями Huawei. Якобы китайский поставщик телекоммуникационного оборудования из-за задолженности оператора обнулил действие лицензии. По предварительной информации, ситуацию удалось разрешить благодаря личным договоренностям гендиректора "Севастополь-Телеком" Ростислава Громова с Huawei.

В оккупационном правительстве Севастополя заявляют, что ситуация в "Крымтелекоме" схожа с ситуацией в "Севмобайле", только, в отличие от севастопольского оператора, "Крымтелеком" не смог разрешить данную проблему.

Отмечается, что проблемы "Крымтелекома" связаны с взаимоотношениями с другим китайским производителем оборудования – ZTE. По предварительным данным, ZTE либо обнулил лицензию на оборудование из-за неоплаты, либо подошел к концу срок ожидания оплаты за поставленное в лизинг оборудование.

В результате абоненты оператора испытывают проблемы с дозвоном и USSD-запросами, длительное время не работает мобильный интернет, а некоторые SIM-карты не регистрируются в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму местных жителей заставят использовать банковские карты, которые будут применяться как идентификатор личности. Речь идет о "пластике", который специально под эти цели выпустит одна из крупнейших кредитных организаций оккупированного региона – банк РНКБ