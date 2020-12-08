В Крыму начали сбрасывать в море строительный мусор: фотофакт

Роман Груша Экономика 04:40, 8.12.2020

В оккупированном Крыму в поселке Малый Маяк под Алуштой начали сбрасывать в море строительный мусор.

"Сброс строительного грунта прямо на городские пляжи... Строительный мусор фактически в море. Малый Маяк. ЮБК", – написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

"Такого даже у нас еще не было", – возмутилась она.

Блогер заявила, что такого у них еще не было
Twitter RoksolanaToday&Крым
Блогер заявила, что такого у них еще не было
Twitter RoksolanaToday&Крым
Блогер заявила, что такого у них еще не было
Twitter RoksolanaToday&Крым
Блогер заявила, что такого у них еще не было
Twitter RoksolanaToday&Крым
Блогер заявила, что такого у них еще не было
Twitter RoksolanaToday&Крым
Блогер заявила, что такого у них еще не было
Twitter RoksolanaToday&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в середине ноября в Симферополе полностью пропала вода. Местные жители сообщали, что ее либо нет, либо она не пригодна даже для технического использования.

  • Также в оккупированном Крыму исчезла вода в новом трубопроводе в окрестностях поселка Зеленовское. Из-за этого прекратилось водоснабжение ряда населенных пунктов.

  • 7 декабря стало известно, что оккупированный Симферополь перестанет получать воду из Аянского водохранилища. Одновременно с этим так называемые власти полуострова с середины декабря прекратят подачу воды из Тайганского водохранилища.

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Экономика

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