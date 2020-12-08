В Крыму начали сбрасывать в море строительный мусор: фотофакт
В оккупированном Крыму в поселке Малый Маяк под Алуштой начали сбрасывать в море строительный мусор.
"Сброс строительного грунта прямо на городские пляжи... Строительный мусор фактически в море. Малый Маяк. ЮБК", – написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.
"Такого даже у нас еще не было", – возмутилась она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в середине ноября в Симферополе полностью пропала вода. Местные жители сообщали, что ее либо нет, либо она не пригодна даже для технического использования.
Также в оккупированном Крыму исчезла вода в новом трубопроводе в окрестностях поселка Зеленовское. Из-за этого прекратилось водоснабжение ряда населенных пунктов.
7 декабря стало известно, что оккупированный Симферополь перестанет получать воду из Аянского водохранилища. Одновременно с этим так называемые власти полуострова с середины декабря прекратят подачу воды из Тайганского водохранилища.