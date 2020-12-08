В Крыму начали сбрасывать в море строительный мусор: фотофакт

В оккупированном Крыму в поселке Малый Маяк под Алуштой начали сбрасывать в море строительный мусор.

"Сброс строительного грунта прямо на городские пляжи... Строительный мусор фактически в море. Малый Маяк. ЮБК", – написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

"Такого даже у нас еще не было", – возмутилась она.

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