В Крыму начали сбрасывать в море строительный мусор: фотофакт

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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В Крыму начали сбрасывать в море строительный мусор: фотофакт

В оккупированном Крыму в поселке Малый Маяк под Алуштой начали сбрасывать в море строительный мусор.

"Сброс строительного грунта прямо на городские пляжи... Строительный мусор фактически в море. Малый Маяк. ЮБК", – написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

"Такого даже у нас еще не было", – возмутилась она.

Блогер заявила, что такого у них еще не было
Блогер заявила, что такого у них еще не было
Блогер заявила, что такого у них еще не было
Блогер заявила, что такого у них еще не было
Блогер заявила, что такого у них еще не было
Блогер заявила, что такого у них еще не было

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в середине ноября в Симферополе полностью пропала вода. Местные жители сообщали, что ее либо нет, либо она не пригодна даже для технического использования.

  • Также в оккупированном Крыму исчезла вода в новом трубопроводе в окрестностях поселка Зеленовское. Из-за этого прекратилось водоснабжение ряда населенных пунктов.

  • 7 декабря стало известно, что оккупированный Симферополь перестанет получать воду из Аянского водохранилища. Одновременно с этим так называемые власти полуострова с середины декабря прекратят подачу воды из Тайганского водохранилища.

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