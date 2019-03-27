В Крыму начали подсчитывать "ущерб" от пребывания в составе Украины

"Глава" нелегитимного парламента оккупированного Крыма Владимир Константинов заявил о начале работы по подсчету ущерба, "нанесенного полуострову за время пребывания в составе Украины".

В частности, была создана рабочая группа во главе с "первым вице-спикером парламента" Ефимом Фиксом, сообщают "РИА Новости".

"В ней в том числе будут представители совета министров. Это большая сложная работа. Я абсолютно поддерживаю эту идею, и эту работу надо начинать… Не только к нам можно санкции предъявить, но и мы можем предъявить санкции, и они будут очень серьезные по сумме нанесенного нашей республике ущерба", – сообщил Константинов.

По его словам, Крым во времена Украины платил налоги в государственный бюджет, но "ничего не получал взамен".

"Мы не были дотационным регионом. Все деньги, которые были в Крыму в виде налогов, изымались и уходили в Украину. Наиболее платежеспособные предприятия были зарегистрированы в Украине. Крым обезжиривался. И если бы еще десяток лет такого правления, то от инфраструктуры не осталось бы вообще ничего", – резюмировал Константинов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В РФ предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.

Позже в Кремле пошли на попятную насчет компенсации за Крым.

Также сеть высмеяла план России забрать у Украины деньги за Крым.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!