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МирСпорт

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В Крыму начали подсчитывать "ущерб" от пребывания в составе Украины

1.9тЧитать материал на украинском

"Глава" нелегитимного парламента оккупированного Крыма Владимир Константинов заявил о начале работы по подсчету ущерба, "нанесенного полуострову за время пребывания в составе Украины".

В частности, была создана рабочая группа во главе с "первым вице-спикером парламента" Ефимом Фиксом, сообщают "РИА Новости".

"В ней в том числе будут представители совета министров. Это большая сложная работа. Я абсолютно поддерживаю эту идею, и эту работу надо начинать… Не только к нам можно санкции предъявить, но и мы можем предъявить санкции, и они будут очень серьезные по сумме нанесенного нашей республике ущерба", – сообщил Константинов.

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По его словам, Крым во времена Украины платил налоги в государственный бюджет, но "ничего не получал взамен".

"Мы не были дотационным регионом. Все деньги, которые были в Крыму в виде налогов, изымались и уходили в Украину. Наиболее платежеспособные предприятия были зарегистрированы в Украине. Крым обезжиривался. И если бы еще десяток лет такого правления, то от инфраструктуры не осталось бы вообще ничего", – резюмировал Константинов.

В Крыму начали подсчитывать "ущерб" от пребывания в составе Украины

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Крым Андрей
Крым Андрей
Бред.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
З мене 10-а, і ліва нирка!!!
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