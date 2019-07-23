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В Крыму из-за дождей назрела катастрофа: что известно

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В оккупированном Россией Крыму из-за дождей может пропасть половина урожая.

Как сообщают "Крым.Реалии", непогода на полуострове стала причиной развития заболеваний на полях пшеницы и ячменя. По данным экспертов "Россельхозцентра", заболевания могут стать причиной потери до 50% урожая и снижения качества зерна.

Отмечается, что сразу три заболевания поражают посевы – фузариоз колоса, оливковая плесень злаков и септориоз колоса злаковых культур.

"При содержании в партии пшеницы более 5% зерна, пораженного болезнью, использование его в пищу запрещено, а хлеб, выпеченный из муки, полученной из пораженного зерна, не годится в пищу, поскольку обладает одурманивающим свойством. Он вызывает острые отравления, сопровождающиеся диареей, рвотой, потерей работоспособности. Симптомы отравления сходны с алкогольным. На корм животным такое зерно и зернопродукты не пригодны", – сообщают в "Россельхозцентре".

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Чернь колоса, по словам экспертов, способствует снижению всхожести семян и ухудшению хлебопекарных качеств. Поврежденное зерно становится токсичным для человека и животных.

Урожай в Крыму

Урожай в Крыму

kafanews.com

"Септориоз колоса злаковых культур может поражать озимую и яровую пшеницу, ячмень, рожь, овес и злаковые травы. Пораженные растения отстают в росте, чрезмерно кустятся, укорачивают колос, число зерен сокращается", – пояснили специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму жители Армянска организовали пикет, чтобы привлечь внимание к проблеме кислотных выбросов от завода "Крымский титан".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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