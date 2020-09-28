В Крыму могут начать поставлять жителям грязную воду

В Симферополе (территория оккупированного Крыма) местные жители могут снова начать получать грязную воду.

Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище. Об этом сообщил гендиректор так называемого ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов, передает российский пропагандистский ресурс "РИА Новости".

По его словам, вода из водохранилища поступает в дома симферопольцев напрямую, без очистки.

"Это единственное водохранилище в Крыму, которое вообще не спроектировано было с очистными сооружениями. Поэтому вода, которая скапливается в теле водохранилища, она же по трубе поступает напрямую потребителям", – заявил Баженов.

"С учетом того, что на утро мутность Аянского водохранилища увеличилась до 84 мг/литр, то единственный вариант обеспечения качества воды потребителям Марьино вплоть до улицы Первомайской – это перевал с Марьино на Беспалова – это только установка и своевременная очистка фильтров в домах", – резюмировал он.

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