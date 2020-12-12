В Крыму массово вырубили деревья в городах: фото до оккупации и после

В оккупированном Россией Крыму, а именно в Симферополе, массово вырубали деревья в черте города.

Блогер RoksolanaToday&Крым написала о ситуации на своей странице в Twitter. Она также опубликовала фотографии, каким выглядел парк в городе до оккупации.

"Крым – витрина России! Что очень заметно, правда?" – подписала она снимки, на которых видно, что коммунальщики занялись вырубкой деревьев.

Блогер обратила внимание на проблему Twitter RoksolanaToday&Крым

В Симферополе вырубали парк Twitter RoksolanaToday&Крым

В Симферополе вырубали парк Twitter RoksolanaToday&Крым

В Симферополе вырубали парк Twitter RoksolanaToday&Крым

В Симферополе вырубали парк Twitter RoksolanaToday&Крым

"Экстремизм и русофобия – симферопольцы постят, как тут было до варваров-лесорубов", – прокомментировала блогер фото Симферополя до российской оккупации.

Судя по снимку, раньше в городе было много деревьев и красивых парковых зон.

Twitter RoksolanaToday&Крым

Симферополь до оккупации Twitter RoksolanaToday&Крым

Симферополь до оккупации Twitter RoksolanaToday&Крым

Как захватили Крым

В феврале-марте 2014 года в Крыму проходили организованные антиукраинские выступления, блокада и захват стратегических объектов полуострова и воинских частей ВСУ подразделениями российской армии, что стало началом оккупации.

О "присоединении" Автономной Республики Крым и Севастополя к РФ Москва объявила 18 марта 2014 года по результатам незаконного "референдума о статусе Крыма", который состоялся 16 марта.

Оккупация Крыма, как и псевдореферендум, не признаются Украиной и большинством иностранных государств, Генеральной Ассамблеей ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, а также противоречат решению Венецианской комиссии.

Согласно закону Украины, территория Крыма считается временно оккупированной.

Ранее блогер писала, что на полуострове сильно обмелела река Кокозка, что находится в селе Аромат Бахчисарайского района.

"Состояние реки Кокозка. 8 декабря 2020 года, село Аромат. Вот и вся вода. Еле жива наша река, на что рассчитывает Севастополь? Она в половину помелела, если не больше, в сравнении с тем, что было летом", – забила тревогу она.

Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.

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