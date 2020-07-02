В Крыму из кранов течет ржавая вода. Фотофакт

В аннексированном Россией Крыму жители Симферополя пожаловались на ржавую воду в кранах. В предприятии "Вода Крыма" пояснили происходящее увеличением паводков, отметив, что вода якобы соответствует санитарным правилам и нормам.

Об этом сообщает РИА Новости. Стоит отметить, что жалобы на качество воды поступают уже несколько недель.

Пользователи соцсетей продолжают публиковать десятки сообщений и фото, на которых видно, что вода приобрела желтые и коричневые оттенки. Люди заявляют, что не желают платить за воду, которую нельзя использовать ни для питья, ни для бытовых целей.

"Сколько можно это терпеть и оплачивать? Почему я плачу за воду и вынуждена полностью покупать привозную воду? Кто оплатит мне мои ненужные расходы?" – задается вопросом аноним, живущий в поселке ГРЭС.

"Сначала день не было газа, до этого не было то света, то воды (три дня подряд). Уже пятый день течет ржавая вода из крана. Что дальше? Воздух отключат? К чему нас готовят? Хочется просто хочется прийти домой с работы приготовить поесть, помыться и лечь спать", – пожаловалась жительница села Дубки Симферопольского района в соцсети "ВКонтакте" под ником Есения Мудрая.

При этом в "Воде Крыма" заявляют, что никаких санитарных норм не нарушено.

"По химическим, микробиологическим и другим показателям поступающая питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая", за исключением превышения по органолептическому показателю мутности", – сказано в сообщении компании.

Также в "Воде Крыма" сообщили, что принимают меры для улучшения качества воды и приносят извинения жителям города за временные неудобства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымчанка, активистка и украинский публицист Лариса Волошина пояснила, что Украина, согласно международному законодательству, может не обеспечивать водой Крым, поскольку имеет право перекрывать инженерные сооружения.

По ее словам, украинская власть должна понимать, что Кремль может использовать политическую составляющую этого вопроса.

Заместитель представителя президента в АР Крым Тамила Ташева предупредила, что Россия всячески будет продвигать вопрос поставок воды в Крым якобы под видом предотвращения "гуманитарной катастрофы".