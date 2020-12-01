В Крыму из кранов потек 'капучино': пользователи высмеяли проблемы с грязной водой

В Крыму в жилых домах оккупированного Симферополя из кранов последнюю неделю течет вода темно-коричневого цвета.

"Симферополь. Напоминаю,чем мы чаще моем руки! Вот такая вода почти постоянно последнюю неделю на улице Первомайской", – написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

Пользователи в комментариях сравнили цвет крымской воды с кофейными напитками.

"Живут же люди, вместо воды им капучино дают, чего они еще не удовлетворены. А может это вообще кофе с Бейлис", "А это точно вода, а не чашка с остатками кофе?", "Видели глаза что покупали", – пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Симферополе местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.

В середине ноября в Симферополе полностью пропала вода. Местные жители сообщали, что ее либо нет, либо она не пригодна даже для технического использования.

Также в оккупированном Крыму исчезла вода в новом трубопроводе в окрестностях поселка Зеленовское. Из-за этого прекратилось водоснабжение ряда населенных пунктов.