"В Крым возвращаться нельзя": Зеленский поставил задачу дать жилье Сенцову и Кольченко

Президент Владимир Зеленский поставил задачу решить вопрос с жильем для украинского кинорежиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, которые провели более пяти лет за решеткой в России.
"Сейчас они в больнице, мы организовали временное жилье и для Олега, и для Александра", – сообщила омбудсмен Людмила Денисова в интервью "BBC Украина".
"Касательно постоянного жилья – мы будем решать, президент уже поставил соответствующее задание", – добавила она.
Омбудсмен отметила, что Сенцову и Кольченко нельзя возвращаться в Крым.
"У Олега Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с господином Олегом, будем его решать", – резюмировала Денисова.
Напомним, что Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ по политическим мотивам. Однако вскоре режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.
Омбудсмен отметила, что Сенцову и Кольченко нельзя возвращаться в Крым
Фото: Павел Чиков
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